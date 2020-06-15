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В Верховном суде Карелии идет рассмотрение иска защитников "Каменного бора" к мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
12:42, 16 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Жители карельской столицы требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

В Верховном суде Карелии утром 16 июня началось второе заседание по иску жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Однако попасть на открытый судебный процесс в очередной раз смогли только его участники: приставы отказались пропустить в здание журналистов и слушателей, ссылаясь на распоряжение председателя суда Анатолия Накваса.

"Мы считаем, что администрация Петрозаводского городского округа незаконно перевела зону зеленых насаждений в зону объектов здравоохранения, поскольку это противоречит действующему Генеральному плану города", – рассказал "Столице на Онего" перед началом слушания один из истцов Илья Шкварин. – Генплан является главным документом, которым должна руководствоваться администрация, и, если эта зона указана в нем как рекреационная, невозможно изменить ее функциональное назначение без изменения Генплана. В этом заключается суть нашего иска. Но, скорее всего, мы будем оспаривать и заключение государственной экспертизы проекта строительства детского сада".

Читайте подробнее в материале "Защитники "Каменного бора" дошли до суда"

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