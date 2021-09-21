В воскресенье водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

Массовые проверки водителей «Контроль трезвости» пройдут 26 сентября на дорогах города.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, за 8 месяцев в городе автоинспекторы отстранили от управления 495 водителя в состоянии опьянения, 39 из них сели за руль пьяными повторно.

В целях пресечения таких правонарушений в воскресенье в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление авто подшофе грозит уголовная ответственность.

Ранее пьяный водитель ударил патрульного в городе на севере Карелии.