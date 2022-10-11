В вотчине Талви Укко в Карелии появятся лыжные и конькобежные трассы

Планы развития туркомплекса бизнес обсудил с главой Карелии.

Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко приняла в этом году более 100 тысяч туристов.



«Здесь нужно создавать новую концепцию с расширением услуг, которые может предлагать комплекс. Одна из идей – создание зоны активного отдыха, в первую очередь для петрозаводчан, по катанию на лыжах и коньках. Также у нас много планов по круглогодичному использованию этого места, будем помогать», – отметил на встрече с турбизнесом глава республики Артур Парфенчиков.



Кроме того, 14 декабря в собственность республики передали дорогу, ведущую от железнодорожной станции «Чална – Онежская» к трассе Петрозаводск – Суоярви.



«Летом планируем подготовить проектную документацию на ремонт этой дороги длиной 563 метра на улице Вокзальной. По результатам разработки плана определим тип покрытия», – отметил на встрече первый замминистра по дорожному хозяйству Дмитрий Кондрашин.



Отметим, в этом году Октябрьская железная дорога построила в Чалне пассажирскую платформу. Ее оборудовали навесами, скамейками и автоматическим светодиодным освещением. В частности, здесь останавливается круговой туристический поезд Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. Для пассажиров предусмотрено посещение резиденции Талви Укко.



От трассы к ней ведет новая дорога протяженностью около 700 метров. Также сделан подъезд с разворотным кольцом и общественной парковкой на 500 мест.



Напомним, комплекс включает резиденцию Талви Укко, дворец карельской снегурочки Лумикки, ферму северных оленей, питомник ездовых собак, подворье с домашними животными.



На территории вотчины также находятся саамская и карельская деревни, воссоздающий мир героев карело-финского эпоса «Калевала», а также фэнтези-парк и кафе.