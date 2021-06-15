Вандал, крушивший автомобили в Петрозаводске, попал в объектив камер наблюдения (ВИДЕО)

В микрорайоне Древлянка пьяный мужчина повредил восемь припаркованных автомобилей.
Как сообщили «Столице на Онего», в ночь на 15 июня водители припаркованных на бульваре Интернационалистов автомобилей обнаружили выломанные зеркала.
Как сообщили очевидцы водителям пострадавших авто, около 23.00 14 июня пьяный мужчина шел по дороге и ломал зеркала машин.
Видеокамеры запечатлели хулигана.
Пострадавшие от действий вандала автомобилисты написали заявления в полицию.
Правоохранительные органы заверили, что будет проведено расследование.
Ранее сообщалось, что вандал повредил пять автомобилей, но камеры показали больше.
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