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Вандал, крушивший автомобили в Петрозаводске, попал в объектив камер наблюдения (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:49, 16 Июня 2021

В микрорайоне Древлянка пьяный мужчина повредил восемь припаркованных автомобилей.

Как сообщили «Столице на Онего», в ночь на 15 июня водители припаркованных на бульваре Интернационалистов автомобилей обнаружили выломанные зеркала.

Как сообщили очевидцы водителям пострадавших авто, около 23.00 14 июня пьяный мужчина шел по дороге и ломал зеркала машин.

Видеокамеры запечатлели хулигана.

Пострадавшие от действий вандала автомобилисты написали заявления в полицию.

Правоохранительные органы заверили, что будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что вандал повредил пять автомобилей, но камеры показали больше.

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Комментарии

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елпидифор
2021-06-16 11:21:23
Сразу видать патриот: машины-то иноземные.
David.
2021-06-16 09:54:50
Урбанист-борцун с либерастами и кредитными кастрюлями вышел на тропу войны! :)
Самуил
2021-06-16 10:23:50
David., поциенту новозначному-Урбанисту для этого надо сначала из палаты №6 свинтить, потом из больничного городка выбраться и до Древлянки как-то перенестись.
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