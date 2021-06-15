Вандал, крушивший автомобили в Петрозаводске, попал в объектив камер наблюдения (ВИДЕО)

В микрорайоне Древлянка пьяный мужчина повредил восемь припаркованных автомобилей.

Как сообщили «Столице на Онего», в ночь на 15 июня водители припаркованных на бульваре Интернационалистов автомобилей обнаружили выломанные зеркала.

Как сообщили очевидцы водителям пострадавших авто, около 23.00 14 июня пьяный мужчина шел по дороге и ломал зеркала машин.

Видеокамеры запечатлели хулигана.

Пострадавшие от действий вандала автомобилисты написали заявления в полицию.

Правоохранительные органы заверили, что будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что вандал повредил пять автомобилей, но камеры показали больше.