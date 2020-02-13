Вандалы вновь разобрали мост в центре Петрозаводска (ФОТО)

Охотники за цветным металлом выломали и унесли два пролета с Пименского моста, который три дня назад был отремонтирован.

Напомним, в минувший понедельник, 10 февраля, в редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что на Пименовском мосту, что проходит от Музыкального театра к отелю "Карелия", неизвестные выломали часть ограждения.

Уже вечером подрядчик восстановил несколько секций на мосту.

"Специалисты комитета ЖКХ петрозаводской администрации готовят заявление в правоохранительные органы о порче городского имущества", - сообщили тогда в мэрии.

Сегодня часть ограждения вновь пропало с мостового сооружения. Вандалы спилили и унесли два пролета.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, когда в городе отремонтируют мосты.