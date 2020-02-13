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Вандалы вновь разобрали мост в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
15:07, 13 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Охотники за цветным металлом выломали и унесли два пролета с Пименского моста, который три дня назад был отремонтирован.

Напомним, в минувший понедельник, 10 февраля, в редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что на Пименовском мосту, что проходит от Музыкального театра к отелю "Карелия", неизвестные выломали часть ограждения.

Уже вечером подрядчик восстановил несколько секций на мосту.

"Специалисты комитета ЖКХ петрозаводской администрации готовят заявление в правоохранительные органы о порче городского имущества", -  сообщили тогда в мэрии.

Сегодня часть ограждения вновь пропало с мостового сооружения. Вандалы спилили и унесли два пролета.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, когда в городе отремонтируют мосты.

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Комментарии

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кир
2020-02-13 18:22:18
Элементарно найти можно. Но менты раньше любили стоять за гаражами и спать.
zanoza
2020-02-13 16:46:34
Ну раз начали вандалы ограждение моста разбирать, значит доведут дело до конца. Будет новое ограждение к 100-летию республики. Обновлять, так всё!
Os
2020-02-13 16:01:56
Такими темпами и стелы с названием моста в честь Пименова с моста украдут.
кир
2020-02-13 15:13:46
Писарев, стройте с ними новое общество со светлым будущим. :)
Писарев
2020-02-13 15:24:15
кир, Построим, обязательно. В октябре 17г намного хуже было.
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