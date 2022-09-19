Велосипедист ограбил возвращавшуюся из леса с ягодами пенсионерку

В Суоярви 65-летняя женщина осталась без рюкзака и ведра с комбайном для сбора ягод.

В полицию с заявлением о краже обратилась с 65-летняя Суоярви. Оперативники выяснили обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД Карелии.

Женщина возвращалась из леса. К ней на велосипеде подъехал незнакомый мужчина. Он обратился к ней с вопросом. Пенсионерка остановилась, положила на землю вещи и, так и не успев ответить, лишилась рюкзака и ведра с комбайном для сбора ягод — незнакомец скрылся с её имуществом.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 41-летнего жителя Суоярви. Тот, осмотрев рюкзак, похитил оттуда телефон, также оставил себе комбайн, остальное выбросил. Сознавшись в содеянном, подозреваемый вернул свой трофей.

В настоящее время в отношении подозреваемого в грабеже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, жестокое ограбление с привлечением подростка раскрыли в одном из районов Карелии.