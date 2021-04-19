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Велосипедист жестко сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:50, 20 Апреля 2021
фото: кадр из видео
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Попавшей под колеса велосипеда пешеходу на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской понадобилась помощь медиков.

В минувший понедельник, 19 апреля, в 19.16 велосипедист, двигаясь по проезжей части по улице Мелентьева с горки, на полном ходу, сбил женщину, направлявшуюся по «зебре» к улице Советская. От сильного удара велосипедист отлетел в одну сторону, а пешеход – другую.

Суд по видео, женщина не сразу пришла в себя, ей понадобилась помощь очевидцев, которые подняли ее с асфальта. На место происшествия вызвали скорую.

Происшествие запечатлели камеры компания «Ситилинк» и «Сампо». Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее в Петрозаводске юный велосипедист врезался в машину и получил травмы.

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