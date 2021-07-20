Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщает агентство "Интерфакс", решение суда может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Апелляционный иск на решение суда в отношении предыдущего и действующего руководителей регионального управления Роспотребнадзора - Анатолия Коваленко и Людмилы Котович - был подан прокуратурой.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря „Парк-отель ‚Сямозеро‘ Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков — к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признавали вину.

Дело инструкторов лагеря ‚Сямозеро‘ на данный момент также повторно рассматривает горсуд Петрозаводска.