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Новости. Общество
12:21, 28 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Верховный суд Карелии оставил в силе решение суда Костомукши по иску жителей Войницы

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Противники открытия форелевой фермы требовали признать недействительным протокол собрания населения деревни, который согласовал формирования рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Верховный суд Карелии оставил сегодня в силе решение Костомукшского городского суда от 9 апреля 2019 года, который отказал группе жителей деревни Войница Калевальского национального района в удовлетворении их иска к депутату Луусалмского сельского поселения Надежде Лесонен. Напомним, они потребовали признать недействительным протокол собрания жителей деревни от 22 июня прошлого года. Этот протокол согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни, однако истцы считают, что документ был сфальсифицирован. В дальнейшем протокол, подписанный Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто, против чего выступают многие жители старинной карельской деревни Войница.

Коллегия Верховного суда Карелии огласила 28 июня только резолютивную часть своего решения. Но, как заявил после судебного заседания представитель одного из истцов Виктора Леттиева Игорь Ковынев, он готов подать надзорную жалобу на сегодняшний вердикт.

Во время заседания Игорь Ковынев ходатайствовал о приобщении к делу решения Верховного суда Карелии от 23 апреля нынешнего года, который по иску еще одной жительницы Войницы Ксении-Лауры Рышкевич отменил приказ Минсельхоза республики о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Суд удовлетворил это ходатайство, но оно не повлияло на сегодняшнее решение коллегии. Отметим, что апрельский вердикт Верховного суда Карелии пока не вступил в законную силу – республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства направило жалобу на него в Верховный суд России. 

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Комментарии

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zanoza
2019-06-28 12:54:41
Участники этого общего собрания не признают протокол, а наши всевидящие суды признают! Абсурд, да и только!
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