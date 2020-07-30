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Верховный суд Карелии оставил за решеткой спикера Петросовета Боднарчука, обвиняемого в получении взятки

Новости. Общество
12:47, 31 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Верховный суд Карелии оставил в силе решение первой инстанции, арестовавшей до 16 сентября обвиняемого в получении взятки более 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В пятницу, 31 июля, в 9.15 судья Верховного суда Карелии Дмитрий Михайлов рассмотрел апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, арестовавшего председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки, и оставил в силе решение первой инстанции.

Ранее адвокат Елена Аскерова, выступающая в суде защитником спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, просила суд отпустить своего подзащитного под домашний арест или ЗОД (запрет и ограничение действий). Но суд первой инстанции посчитал, что спикер Петросовета может скрыться от следствия или повлиять на показания свидетелей. Кроме того, отказывая адвокату, суд сослался и на то, что Боднарчук обвиняется в особо тяжком преступлении.

Напомним, председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Петрозаводский городской суд арестовал Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь
2020-07-31 15:49:57
Всё таки есть бог на свете!
Leopol'd
2020-07-31 14:10:02
Пора нового на нары? Ведь "мы здесь власть", значит подельник. Или он и слил друзей?
German
2020-07-31 14:05:12
Флаг ему в руки и барабан на шею .
лесоруб
2020-07-31 13:54:24
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд....
однозначно
2020-07-31 13:33:55
Гена борись. На суде подельники откажутся от показаний, так что всех оправдают. Признательные показания полученные под пытками не имеют законной силы. Адепты ночного фотографа, я правильно сказал ? :)
Дядя Ваня
2020-07-31 13:14:49
Почему-то некоторые личности из "городской" верхушки никак не могут решиться на свою отставку. Ума на это не хватает? Явно, что им нужно помочь в этом деле.
Вася
2020-07-31 13:13:37
Народ верит бабке Вале.
Галя
2020-07-31 12:58:16
Если честно, то не верилось что оставят под стражей,думала ,если "прокурор" защищает" ,хоть и бывшая,то договорятся, ну теперь "кремень" расскажет,надеемся, всю схему взяток и не только взяток.
Молодец судья!!!!!!
Саныч
2020-07-31 12:56:25
Воздух в городе чище будет.
Гость
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