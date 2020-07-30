Верховный суд Карелии оставил за решеткой спикера Петросовета Боднарчука, обвиняемого в получении взятки

Верховный суд Карелии оставил в силе решение первой инстанции, арестовавшей до 16 сентября обвиняемого в получении взятки более 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В пятницу, 31 июля, в 9.15 судья Верховного суда Карелии Дмитрий Михайлов рассмотрел апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, арестовавшего председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки, и оставил в силе решение первой инстанции.

Ранее адвокат Елена Аскерова, выступающая в суде защитником спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, просила суд отпустить своего подзащитного под домашний арест или ЗОД (запрет и ограничение действий). Но суд первой инстанции посчитал, что спикер Петросовета может скрыться от следствия или повлиять на показания свидетелей. Кроме того, отказывая адвокату, суд сослался и на то, что Боднарчук обвиняется в особо тяжком преступлении.

Напомним, председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Петрозаводский городской суд арестовал Геннадия Боднарчука до 16 сентября.