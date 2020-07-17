Адвокат спикера горсовета Петрозаводска: "Боднарчук – молодец. Держится хорошо"

Адвокат обвиняемого в получении взятки председателя Петросовета Елена Аскерова будет обжаловать решение суда об аресте Геннадия Боднарчука.

Как рассказала Елена Аскерова после заседания Петрозаводского городского суда, где сегодня была избрана мера пресечения для спикера Петросовета, она будет подавать апелляцию.

Адвокат обвиняемого в получении взятки в 1,5 миллиона рублей Геннадия Боднарчука просила суд отпустить своего подзащитного под домашний арест или ЗОД, либо отказать в удовлетворении иска следователей. Но судья Марина Носова сочла, что спикер Петросовета может скрыться от следствия или повлиять на показания свидетелей. Загранпаспорт, который действует до 21 августа 2020 года, у председателя горсовета забирать не стали.

Кроме того, отказывая адвокату, суд сослался и на то, что Боднарчук обвиняется в особо тяжком преступлении.

"Геннадий Боднарчук - молодец. Держится хорошо. Дает логические объяснения", - отметила Аскерова.

Заседание прошло в закрытом режиме. Семья спикера Петросовета не смогла присутствовать в суде.

После оглашения решения суда Геннадия Боднарчука отправили в изолятор колонии №9. Здесь он будет находиться ближайшие два месяца.

Напомним, Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор на Онего".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук начал давать показания следователям. Свою вину он не признает.