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Адвокат спикера горсовета Петрозаводска: "Боднарчук – молодец. Держится хорошо"

Новости. Общество
16:08, 18 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Адвокат обвиняемого в получении взятки председателя Петросовета Елена Аскерова будет обжаловать решение суда об аресте Геннадия Боднарчука.

Как рассказала Елена Аскерова после заседания Петрозаводского городского суда, где сегодня была избрана мера пресечения для спикера Петросовета, она будет подавать апелляцию.

Адвокат обвиняемого в получении взятки в 1,5 миллиона рублей Геннадия Боднарчука просила суд отпустить своего подзащитного под домашний арест или ЗОД, либо отказать в удовлетворении иска следователей. Но судья Марина Носова сочла, что спикер Петросовета может скрыться от следствия или повлиять на показания свидетелей. Загранпаспорт, который      действует до 21 августа 2020 года, у председателя горсовета забирать не стали.

Кроме того, отказывая адвокату, суд сослался и на то, что Боднарчук обвиняется в особо тяжком преступлении.

"Геннадий Боднарчук - молодец. Держится хорошо. Дает логические объяснения", - отметила Аскерова.

Заседание прошло в закрытом режиме. Семья спикера Петросовета не смогла присутствовать в суде.

После оглашения решения суда Геннадия Боднарчука отправили в изолятор колонии №9. Здесь он будет находиться ближайшие два месяца.

Напомним, Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор на Онего".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук начал давать показания следователям. Свою вину он не признает.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-18 17:59:49
Адвокат знает, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, судя по фотографии она пока с сумой. Вот бесит же ситуация, получила навыки как ловить "подлецов" а теперь эти же навыки использует наоборот. И видимо же связи у нее остались шо знает шо с обратной стороны процесса идет?!
Njkdez
2020-07-18 17:53:56
Случайно вспомнил видео сюжет региональных СМИ, Артур Олегович на совещании встречает г-на Бондарчука и г-жу Мирошник все нарядные с горящим взором обсуждают за улучшение жизни. Теперь вопрос, чей жизни, своей? После ареста Фургала г-н Жириновский поведал о том шо имеется практика, некоторые губеры возят в Мск чемоданчики и не тревожные, а исключительно с баблом. Вот так ребус, пазл складывается?! Вопрос знатокам после ухода с поста городского прокурора ПАО кто его креслице заместило г-жа Адвокат Елена?
Njkdez
2020-07-18 17:46:20
"взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство" полагаю шо Гена по кабинетам не "бегал" полагаю шо сидел у студии с Мирошник и вызывал "подписантов". Давал указания, бабки себе брал наверное делился с Мирошник. Есть на свете БОГ! Если Мирошник закрыть то сразу все расскажет, я еще по фотографиям заметил когда ейный дружок депутат матвеев приболел и самоизолировался, то она сразу поплыла, взгляд потускнел и на лице печать без исходности, маска.
Andrey+
2020-07-18 16:54:31
...вся адвокатская Палата вздрогнула: вдруг оказалось, что экс-прокурору города нравятся обвиняемые, которые "держатся хорошо и дают логические объяснения"! Да... Косячок, господа, вышел - так никто и не услышал за столько лет:
- Ваша честь, обвиняемый большой молодец, прокуратура снимает обвинения!
Вика
2020-07-18 16:44:34
Вот жизнь устроена, я про адвоката, то сажала людей, то теперь пристроилась защищать, правильно говорят : деньги не пахнут, а слово " совесть" давно вызывает смех....
Mike
2020-07-18 16:29:07
Вор молодец? О чем это бывший прокурор глаголит? Понимает ли она как выглядит сейчас в этой ситуации?это же кошмар!
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