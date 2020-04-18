Въезд в Костомукшу ограничен с сегодняшнего дня из-за коронавируса (ФОТО)

Власти города горняков проверили готовность контрольно-пропускного пункта, который появился после ведения главой Карелии дополнительных ограничений в четырех городах Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Глава Костомукши Анна Бендикова и руководитель градообразующего предприятия Максим Воробьев побывали на контрольно-пропускном пункте на перекрестке на поселок Боровой, сообщили на официальной странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

"Сотрудники ДПС останавливают весь въезжающий в город транспорт. У людей проверяется наличие местной прописки или документов, дающих право находиться в Костомукше по работе или другим причинам. Особое внимание уделяется машинам из других регионов", - пишут в паблике.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков ввел режим изоляции в четырех городах республики. В Костомукшу въезд ограничен уже с 19 апреля, в Питкяранту – с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу – с 21 апреля.

Въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей также будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.