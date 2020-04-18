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Въезд в Костомукшу ограничен с сегодняшнего дня из-за коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
15:37, 19 Апреля 2020
фото: Костомукшский городской округ/vk.com/kostomuksha_okrug
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Власти города горняков проверили готовность контрольно-пропускного пункта, который появился после ведения главой Карелии дополнительных ограничений в четырех городах Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Глава Костомукши Анна Бендикова и руководитель градообразующего предприятия Максим Воробьев побывали на контрольно-пропускном пункте на перекрестке на поселок Боровой, сообщили на официальной странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

"Сотрудники ДПС останавливают весь въезжающий в город транспорт. У людей проверяется наличие местной прописки или документов, дающих право находиться в Костомукше по работе или другим причинам. Особое внимание уделяется машинам из других регионов", - пишут в паблике.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков ввел режим изоляции в четырех городах республики. В Костомукшу въезд ограничен уже с 19 апреля,  в Питкяранту – с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу – с 21 апреля.

Въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей также будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-04-19 18:01:29
Кто потом за это самоуправство сядет? Что за посты? Каким законом это регулируется?
Generalus87
2020-04-19 16:39:40
А пеших ходоков кто уполномочен останавливать?
Гера
2020-04-19 16:14:06
Свалили борьбу с вирусом на ГИБДД . Врачи и МЧС при этом где ? .
Саныч
2020-04-19 15:51:23
Молодцы, крест поставили. Попенка в КПП не забыли посадить?
Гость
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