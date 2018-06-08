Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:50, 08 Июня 2018

ВИДЕО: Как будет выглядеть насыпной остров со стелой воинской славы в Петрозаводске

По теме

Жители одного из микрорайонов Петрозаводска останутся на несколько часов без электричества
08.06.18 17:20
Цветы с трипсом обнаружены в магазине Петрозаводска
08.06.18 16:34
В Карелии еще 87 домов попали в программу капремонта
08.06.18 16:18
Все новости
Загрузка...

На YouTube появилось видео, как будет выглядеть насыпной остров со стелой воинской славы в Петрозаводске.

Напомним, в мае этого года глава Карелии Артур Парфенчиков предложил в социальных сетях установить стелу воинской славы на площадке, уходящей в Онежское озеро. При этом губернатор признал, что "это дорогой проект".

Идею Парфенчикова поддержали руководитель министерства по делам молодежи Александр Воронов и глава карельской столицы Ирина Мирошник, которая отметила, что "помощь федерального бюджета помогла бы решить эту задачу".

А сегодня на канале Jegor Permjak в YouTube появилось видео, как будет выглядеть насыпной остров со стелой.

Звание "Город воинской славы" Петрозаводск получил по указу президента РФ в 2015 году.

По теме

Жители одного из микрорайонов Петрозаводска останутся на несколько часов без электричества
08.06.18 17:20
Цветы с трипсом обнаружены в магазине Петрозаводска
08.06.18 16:34
В Карелии еще 87 домов попали в программу капремонта
08.06.18 16:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
02.06.2018, 14:48
В России заморозят цены на бензин

Аналитика

Сегодня 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
Сегодня 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 3
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
07.06.2018 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»