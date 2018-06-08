На YouTube появилось видео, как будет выглядеть насыпной остров со стелой воинской славы в Петрозаводске.

Напомним, в мае этого года глава Карелии Артур Парфенчиков предложил в социальных сетях установить стелу воинской славы на площадке, уходящей в Онежское озеро. При этом губернатор признал, что "это дорогой проект".

Идею Парфенчикова поддержали руководитель министерства по делам молодежи Александр Воронов и глава карельской столицы Ирина Мирошник, которая отметила, что "помощь федерального бюджета помогла бы решить эту задачу".

А сегодня на канале Jegor Permjak в YouTube появилось видео, как будет выглядеть насыпной остров со стелой.

Звание "Город воинской славы" Петрозаводск получил по указу президента РФ в 2015 году.