15:50, 08 Июня 2018
ВИДЕО: Как будет выглядеть насыпной остров со стелой воинской славы в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
На YouTube появилось видео, как будет выглядеть насыпной остров со стелой воинской славы в Петрозаводске.
Напомним, в мае этого года глава Карелии Артур Парфенчиков предложил в социальных сетях установить стелу воинской славы на площадке, уходящей в Онежское озеро. При этом губернатор признал, что "это дорогой проект".
Идею Парфенчикова поддержали руководитель министерства по делам молодежи Александр Воронов и глава карельской столицы Ирина Мирошник, которая отметила, что "помощь федерального бюджета помогла бы решить эту задачу".
А сегодня на канале Jegor Permjak в YouTube появилось видео, как будет выглядеть насыпной остров со стелой.
Звание "Город воинской славы" Петрозаводск получил по указу президента РФ в 2015 году.
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
05.06.2018, 14:41
05.06.2018, 19:40
01.06.2018, 10:29
04.06.2018, 14:07
02.06.2018, 14:48
Аналитика
Сегодня 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
Сегодня 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии