ВИДЕО: Очередная драка произошла на перекрестке в Петрозаводске

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На перекрестке улиц Красноармейской и Гоголя водитель подрался с пешеходом.
Кроссовер выехал на перекрёсток по полосе встречного движения, остановившись на регулируемом пешеходном переходе. Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Конфликтная ситуация возникла после того, когда пешеход, судя по всему, сделал замечание водителю и стукнул рукой по окну задней двери.
Водитель продолжил движение, вновь припарковав автомобиль на регулируемом пешеходном переходе. Дальнейшее разбирательство переросло в драку, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".
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