ВИДЕО: Родственник известного художника Васнецова сыграл на пианино на набережной Петрозаводска

На открытом пианино играл Илья Васнецов, дальний родственник того самого художника Виктора Васнецова.

В группе "Открытое пианино" сообщается, что сегодня, 18 августа, в 8 утра в ротонде на открытом пианино играл Илья Васнецов, дальний родственник того самого художника.

"Солнце, озеро, лето и сквозь всё это небесные звуки", - написали очевидцы в паблике.

Также организаторы и создатели арт-объекта сообщают, что, несмотря на прохладное лето и дождики, открытое пианино продолжает наполнять звуком набережную.

"Отпавшие клавиши приклеены, стул земенен, инструмент героически держит строй", - написали в группе. Каждый желающий может прийти и сыграть.

О том, как появилось пианино в ротонде, можно прочитать здесь.