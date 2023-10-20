Видеокамера зафиксировала жесткое столкновение легковушек в самом центре Петрозаводска

Днем 21 октября на площади Гагарина не разошлись два легковых автомобиля.

В субботу, 21 октября, в 13.12, на пересечении площади Гагарина и улицы Красноармейской столкнулись две легковушки.



Пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Никита Нельсен попросил петрозаводчан поделиться видеозаписями дорожной аварии.



Напомним, ранее мы сообщали о вечерней аварии на той же площади с участием двух черных машин.