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Вирус атакует: за сутки в Карелии коронавирус выявлен у 79 детей

Новости. Общество
10:00, 13 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Во вторник у 47 несовершеннолетних обнаружили COVID-19, а в среду, 13 октября, вирус поразил уже 79 детей, на 32 ребенка больше.

Общее число заразившихся COVID-19 среди несовершеннолетних выросло до 7608. Такие данные приводит глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выздоровели еще 47 детей. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 7233 ребенка.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Карелии закрыл на карантин классы в 13 школах республики.

Напомним, за сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 224 пациентов.

 

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Комментарии

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комба
2021-10-13 11:09:17
Пофиг, дети выздоравливают, а вакцина - пыль в глаза. Не доведена она до ума.
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