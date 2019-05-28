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Новости. Общество
10:14, 28 Мая 2019
фото: пресс-служба "ТНС энерго Карелия"

Виталий Красулин предложил решение проблемы с предоставлением жилья нуждающимся

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Председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин предложил свое видение решения проблемы с предоставлением жилья отдельным категориям граждан.

Руководитель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии Виталий Красулин предложил механизм решения проблемы предоставления жилья детям-сиротам, ветеранам, а также семьям, которые живут в домах, признанных ветхими и аварийными. Не секрет, что эти люди дожидаются нового жилья годами, и даже сейчас, когда в регионах реализуются федеральные программы переселения, вопрос для каждой семьи решается небыстро.

За последний год, благодаря усилиям правительства Артура Парфенчикова, доходы бюджета Карелии значительно выросли.

Это значит, существует реальная финансовая возможность ускорить процедуру предоставления жилья.

По мнению депутата, в Карелии можно использовать опыт других стран, например, соседней Финляндии, когда граждан, пока для них не построили новое жилье, временно переселяют в арендованные государством квартиры. Ускорить решение проблемы также помогут бюджетные кредиты на покупку недвижимости, которыми могут воспользоваться региональные и муниципальные власти, чтобы в максимально короткие сроки переселить людей.

Как Виталий Красулин предлагает решить вопрос с предоставлением жилья нуждающимся, читайте здесь.

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