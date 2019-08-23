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Новости. Общество
11:49, 23 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

Виталий Скопин: В Типиницах нет возможностей для реставрации Варваринской церкви

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Известный карельский реставратор поддержал планы перевозки разобранного федерального памятника в Петрозаводск для проведения реставрационных работ.

Член секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры РФ, реставратор высшей категории Виталий Скопин высказался за перевозку Варваринской церкви в Петрозаводск для проведения реставрационных работ. Напомним, о таких планах заявило руководство Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации – подведомственного учреждения министерства культуры России, которое является заказчиком работ.  

По словам Скопина, площадка в Типиницах, где предполагается собрать Варваринскую церковь, не предполагает работы серьезного коллектива.

"На сегодняшний день есть понимание, что реставрацией должны заниматься две опытных фирмы, а в деревне просто не развернуться. Рядом находятся жилые дома и кладбище, часть Типиниц загромождена историческим материалом на частных территориях, а интересы местного населения необходимо учитывать. В деревне нет возможностей для проживания такого количества реставраторов. Значит, придется ставить строительный городок, а по опыту последних лет могу сказать, что его подключение к электрическим сетям займет, как минимум, полгода. Это добивает и без того сжатые сроки работ. Кроме того, большая часть реставрации выпадает на зимний период, и много сил будет потрачено на расчистку площадки и подъезда к ней от снега. А ближайшая техника – в Великой Губе. Наконец, в Типиницах нет никаких возможностей и для реставрации самих бревен. Нужна положительная температура и цеховые условия", – заявил реставратор в интервью "Столице на Онего".


Так выглядит сегодня площадка для реставрации Варваринской церкви в Типиницах. Фото: Валерий Поташов

Как считает член секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры РФ, уникальную деревянную церковь XVII века еще можно спасти, но установленные сроки ее реставрации – до сентября 2020 года – нереальные для работ на таком сложном объекте. Федеральный памятник был раскатан на бревна четыре года назад, и с тех пор исторический материал Варваринской церкви лежит в двух населенных пунктах Заонежья – селе Великая Губа и деревне Типиницы, где храм предполагается собрать заново после завершения реставрационных работ.

Полностью интервью с Виталием Скопиным читайте в рубрике "Обществоведение".    

 

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Комментарии

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кир
2019-08-23 13:08:25
Не только церковь там не нужна, но и Типиницы!
Гость
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