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Вице-премьер правительства Карелии Родионов: Несоблюдение ограничений может привести к локдауну

Новости. Общество
13:03, 16 Октября 2021
фото: pixabay.com / fernandozhiminaicela

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Вице-премьера правительства Карелии Дмитрий Родионова обратился к предпринимателям и жителям республики с призывом соблюдать меры безопасности, введенные для противодействия распространения COVID-19.

Родионов сообщил, что сегодня мы находимся в сложной эпидемиологической обстановке, которая требует принятия быстрых мер реагирования в связи с большими темпами распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Также вице-премьер напомнил, что в октябре внесены изменения в распоряжение главы от 12 марта 2020 года № 127-р., в соответствии с которыми введен ряд ограничений, в том числе в Карелии начинает действовать система QR-кодов.

«Сейчас я обращаюсь с просьбой к руководителям предприятий! Поддержите принятые решения по введенным мерам. Эти ограничения помогут нам сдержать темп роста массового распространения коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что несоблюдение ограничений может привести к более жестким ограничительным мерам, в том числе вплоть до приостановления осуществления отдельных видов деятельности и привести к локдауну, а мы всеми силами пытаемся этого избежать. Призываю всех жителей республики относиться ответственно к соблюдению мер безопасности, которые позволят противодействовать распространению COVID-19. Берегите себя и своих близких!» - сказал Дмитрий Родионов.

Напомним, с 15 октября в республике введена система QR-кодов. Связанные с этим ограничения вызвали огромное количество обращений в адрес властей республики. Глава Карелии был вынужден внести изменения и уточнения с свое распоряжение, принятое ранее.

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Комментарии

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2021-10-16 13:09:18
Сначала подают пример населению , мотаясь по Карелии , за госсчет и агитируя за себя без масок ...теперь в собственных ошибках ..обвиняют народ.
Гость
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