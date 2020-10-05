Земли на территории заказника в Карелии зарастают сорняками

Сотрудники Управления Россельхознадзора Карелии провели совместный рейд с опергруппой Водлозерского парка.

Оперативная группа "Орлан" Водлозерского парка и сотрудники отдела организации земельного надзора Управления Россельхознадзора по Карелии провели первый совместный рейд на территории Заказника "Кижский".

Было обследовано 14 земельных участков. Среди выявленных нарушений – зарастание земельных участков сорняками, сообщили в управлении.

По итогам рейда собственников участков предупредят о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Ранее нерадивый арендатор в Карелии лишился земельного участка, который не использовался по назначению.