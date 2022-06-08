Владимир Любарский призвал поддержать учителя из Петрозаводска на всероссийском конкурсе

Преподаватель русского языка и литературы Наталья Усова имеет шанс победить в конкурсе «Учителя года России».

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал про Наталью Усову, преподавателя русского языка и литературы из петрозаводского лицея № 1. Весной она победила в городском конкурсе, а затем была признана лучшим учителем Карелии.

«Теперь Наталья Михайловна представляет всю республику на федеральном уровне! Отдельной номинацией „Учителя года России“ станет „лучшая медиавизитка“. Посмотреть ее можно здесь, а вот проголосовать — на сайте конкурса. Призываю вас сделать это: Наталье Усовой очень нужна поддержка», — попросил петрозаводчан градоначальник.

Ранее Минобразования назвало лучших учителей и воспитателей года в Карелии.