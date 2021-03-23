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Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии

Новости. Общество
14:55, 24 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Заместитель генпрокурора Республики Беларусь наложил арест на свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии и направил постановление для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи.

"Столица на Онего" ранее сообщала, что учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

Информация, изложенная в публикации нашего издания, была изучена компетентными органами Республики Беларусь. В результате Постоянная комиссия по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Беларусь сообщила, что в ходе предварительного следствия установлена сделка по приобретению 10.09.2020 года ООО "Карельский агропромышленный комплекс" в лице директора Сечко С.В. свинокомплекса в Республике Карелия Российской Федерации.

"С целью установления обстоятельств совершения указанной сделки, в том числе источника происхождения денежных средств, за которые приобретен данный свинокомплекс, в адрес компетентного учреждения юстиции Российской Федерации направлены поручения об оказании правовой помощи. Кроме того, с санкции заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь на указанный свинокомплекс наложен арест, постановление направлено для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи", - написал председатель Постоянной комиссии совета Беларуси С.А.Рачков.

Напомним, что свинокомплекс "Кондопожский" расположен в поселке Березовка Кондопожского района Карелии. 2 сентября прошлого года имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей. И приобрело его общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", учредителем и директором которого выступает Сергей Васильевич Сечко. Через несколько месяцев ООО "Карельский агропромышленный комплекс" стал новой компанией, которую внесли в реестр территории опережающего развития "Кондопога" в качестве резидента.

А еще позже со "Столицей на Онего" связались жители Минска и сообщили, что Сергей Васильевич Сечко в Беларуси является фигурантом уголовного дела и подозревается в мошенничестве.
Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси.

Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Деньги "Светлана" брала, а квартиры не предоставляла, кормила людей обещаниями. Когда обман вскрылся, в 2018 году пострадавшие стали обращаться в правоохранительные органы. Позже в отношении учредителей ООО "Светлана" были возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.

Пострадавшие в уголовном деле рассказали, как оказались без денег и без квартир.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-24 15:11:45
Вот как надо работать прокурорам! Учитесь ! Ну что обделались с очередным криминальным инвестором! Надо и новгородцев гнать в шею пока не получилось тоже самое, что и с небезызвестной питерская фирма «Ремстройкомплект» которая увела из Карелии много миллионов и разорила успешную карельскую организацию ГУП РК "Мост". Схема увода денег повторяется один в один и никому дела нет!
Изя
2021-03-24 15:11:17
:) :) :) Приставы , буряты и масквачи " корки мочат" . наездились к батьке , получите " в глаз " )))) :) скоро и от китайских братьев " счёт " придёт ))) :)
врунофф
2021-03-24 15:18:12
Изя, судя по твоим алкоэмоциям у тебя через полчаса все станут бабулями.
театральный критик
2021-03-24 14:58:50
Братья славяне устраняют конкурентов уже на нашей территории ? Дожили.
Гость
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