Власти Карелии ищут педагогов, готовых переехать в глубинку за миллион рублей

Прием документов на участие в программе «Земский учитель» открыт в Карелии.

Минобраз республики сообщил о начале приема документов на участие в программе «Земский учитель» в 2022 году. Информация об этом появилась в паблике министерства.

«Программа предусматривает единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей педагогу, переехавшему на работу в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек. В нашей республике это все, кроме Петрозаводска. В 2022 году мы планируем привлечь в школы Карелии 15 учителей», — говорится в сообщении Минобраза.

Сообщается, что зарегистрироваться на участие в конкурсном отборе можно до 30 апреля включительно. Перечень вакансий, которые участвуют в конкурсе, опубликован в посте Минобраза.

Ранее сообщалось, сколько учителей не хватает в районных школах Карелии.