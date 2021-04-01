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Власти Карелии намерены вакцинировать горожан на рабочих местах

Новости. Общество
16:24, 02 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Песня
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Бригады врачей могут провести вакцинацию сотрудников на территории предприятий по заявке.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на Минэкономразвития республики.

Рекомендованное к заявке количество сотрудников для вакцинации - от 50 человек в Петрозаводске и до 100 человек на территории районов. При этом количество сотрудников можно обговорить отдельно с каждым предприятием, информирует оперштаб.

В Петрозаводске выездную вакцинацию проводит городская поликлиника №3.

Ранее в Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса.

 

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Комментарии

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врунофф
2021-04-02 16:50:28
Занозы нет. Похоже, что вкололи по месту содержания.
zanoza
2021-04-02 17:48:02
врунофф, не иначе соскучился :)
Изя
2021-04-02 16:55:41
врунофф, может арестовали ?? Умные нынче не восстребованы )))
Изя
2021-04-02 16:40:52
Сами не идут . так на рабочем месте затравим . а нет так и дома достанем )) :)
Гость
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