Власти Карелии намерены вакцинировать горожан на рабочих местах

Бригады врачей могут провести вакцинацию сотрудников на территории предприятий по заявке.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на Минэкономразвития республики.

Рекомендованное к заявке количество сотрудников для вакцинации - от 50 человек в Петрозаводске и до 100 человек на территории районов. При этом количество сотрудников можно обговорить отдельно с каждым предприятием, информирует оперштаб.

В Петрозаводске выездную вакцинацию проводит городская поликлиника №3.

Ранее в Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса.