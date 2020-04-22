Власти Карелии не торопятся открывать салоны красоты и парикмахерские

По словам премьер-министра правительства Карелии, вопрос открытия салонов красоты рассматривается, но все зависит от ситуации с распространением Covid-19.

Предприниматели из бьюти-индустрии не понимают, почему они не могут работать при соблюдении строгих мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.



Как отметил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов, вопрос послабления режима для салонов и парикмахерских рассматривается.



"Мы понимаем, что сегодня этот вид услуг очень востребован у населения. Но мы также должны отдавать себе отчет, что непосредственный контакт, скажем так, парикмахера и клиента – это повышенный риск распространения инфекции. В случае оказания прямой услуги, например, маникюра, стрижки, безопасная дистанция никак соблюдаться не может. Мы рассматривали вопрос послабления режима в этой сфере, но с учетом нынешней действительности и того, как сегодня развивается коронавирусная инфекция. Пока таких послаблений мы не ввели. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Дмитрий Родионов.

По словам Родионова, если салонам разрешат работу, необходимо будет соблюдать все санитарные нормы: постоянный замер температуры, наличие масок и перчаток, нахождение в зале не более одного клиента, обязательное проветривание и дезинфекция помещения, приборов.

"Мы рассматриваем такой вариант. Но понимаем, сегодня говорить, что это появится буквально завтра, – преждевременно. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", – заключил вице-премьер.

Напомним, в Муезерском и Калевальском районах была возобновлена работа парикмахерских и салонов красоты.