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Власти Карелии разрешили открыться сельскохозяйственной ярмарке, закрытой из-за нарушений

Новости. Общество
06:40, 14 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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С 14 октября сельскохозяйственная ярмарка возле ТРЦ "Лотос Plaza" возобновляет работу, так как организаторы устранили нарушения противоэпидемиологических правил, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Компания ООО "Холдинг "Лотос" провела работу по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований на территории ярмарки, также были приняты дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Учитывая проведенную добросовестную работу компании, было принято решение согласовать возобновление работы ярмарки с участием представителей других регионов, зарекомендовавших себя производителями качественной и вкусной сельскохозяйственной продукции (алтайский мед, белорусские продукты питания и другое), рассказали в пресс-службе Минэка.

Власти напомнили, что накануне в адрес правительства Карелии поступило обращение от предпринимателя Леонида Белуги, который пообещал выполнить все необходимые мероприятия по устранению нарушений, а также обратился с просьбой согласовать возможность участия в ярмарке представителей из других регионов.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске распоряжением главы Карелии Артура Парфенчикова была приостановлена работа сельскохозяйственной ярмарки в связи с нарушениями противоэпидимиологических правил.  

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