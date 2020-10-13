Власти Карелии разрешили открыться сельскохозяйственной ярмарке, закрытой из-за нарушений

С 14 октября сельскохозяйственная ярмарка возле ТРЦ "Лотос Plaza" возобновляет работу, так как организаторы устранили нарушения противоэпидемиологических правил, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Компания ООО "Холдинг "Лотос" провела работу по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований на территории ярмарки, также были приняты дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Минэкономразвития Карелии.



Учитывая проведенную добросовестную работу компании, было принято решение согласовать возобновление работы ярмарки с участием представителей других регионов, зарекомендовавших себя производителями качественной и вкусной сельскохозяйственной продукции (алтайский мед, белорусские продукты питания и другое), рассказали в пресс-службе Минэка.

Власти напомнили, что накануне в адрес правительства Карелии поступило обращение от предпринимателя Леонида Белуги, который пообещал выполнить все необходимые мероприятия по устранению нарушений, а также обратился с просьбой согласовать возможность участия в ярмарке представителей из других регионов.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске распоряжением главы Карелии Артура Парфенчикова была приостановлена работа сельскохозяйственной ярмарки в связи с нарушениями противоэпидимиологических правил.