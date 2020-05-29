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Власти Карелии закупили ноутбуки для школьников из малообеспеченных семей

Новости. Общество
18:20, 29 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Министерство образования закупило 212 ноутбуков, сообщили в Оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Компьютерную технику передадут детям из малообеспеченных и многодетных семей, чтобы помочь выпускникам в подготовке к ЕГЭ в дистанционном режиме.

Как рассказал министр образования Карелии Роман Голубев, школы республики уже провели предварительный опрос родителей, чтобы уточнить, какие семьи наиболее нуждаются в такой поддержке. По заявкам родителей ноутбуки будут переданы в пользование школьникам.

Министр также напомнил, что на портале "ЕГЭ-2020 в Карелии" доступны видеоконсультации для выпускников. Председатели предметных комиссий рассказывают, на что нужно обратить внимание при подготовке к экзаменам, дают рекомендации по выполнению разных типов заданий, разбирают типичные ошибки выпускников прошлых лет.

Также много полезной информации для подготовки к ЕГЭ можно найти здесь.

На середину июня запланированы и родительские собрания по вопросам проведения единого госэкзамена, которые пройдут в режиме онлайн. Вопрос об очных консультациях в школах будет решаться исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним, глава Минобраза Карелии рассказал о порядке проведения ЕГЭ.

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