Власти намерены сделать Беломорье "центром притяжения" туристов в Карелии

Беломорский район должен стать местом притяжения в области арктического туризма, считает депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко заявила, что после завершения работ по возведению павильона над петроглифами "Бесовы следки" и открытия Музея Карельского фронта Беломорский район начнет притягивать группы туристов. Об этом депутат рассказала в интервью ГТРК "Карелия".

Она заявила, что посещение Беломорского района членами госкомиссии по подготовке празднования столетнего юбилея Карелии запланировано на конец сентября. Пивненко выразила надежду, что к этому периоду и павильон, и музей будут открыты.

Павильон на петроглифами "Бесовы следки" и Музей Карельского фронта Валентина Пивненко назвала "очень сложными объектами".

"Получается, что Беломорский район у нас становится центром притяжения - центром развития северного арктического туризма", - заявила Пивненко.

Ранее Валентина Пивненко рассказывала, что в процессе контроля за возведением павильона над петроглифами "Бесовы следки" была обнаружена слабая проработка проектов.

В Музее Карельского фронта подходит к финалу монтаж экспозиции.