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Власти намерены сделать Беломорье "центром притяжения" туристов в Карелии

Новости. Общество
11:29, 18 Сентября 2020
фото: Александр Жульников
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Беломорский район должен стать местом притяжения в области арктического туризма, считает депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко заявила, что после завершения работ по возведению павильона над петроглифами "Бесовы следки" и открытия Музея Карельского фронта Беломорский район начнет притягивать группы туристов. Об этом депутат рассказала в интервью ГТРК "Карелия".

Она заявила, что посещение Беломорского района членами госкомиссии по подготовке празднования столетнего юбилея Карелии запланировано на конец сентября. Пивненко выразила надежду, что к этому периоду и павильон, и музей будут открыты.

Павильон на петроглифами "Бесовы следки" и Музей Карельского фронта Валентина Пивненко назвала "очень сложными объектами".

"Получается, что Беломорский район у нас становится центром притяжения - центром развития северного арктического туризма", - заявила Пивненко.

Ранее Валентина Пивненко рассказывала, что в процессе контроля за возведением павильона над петроглифами "Бесовы следки" была обнаружена слабая проработка проектов.  

В Музее Карельского фронта подходит к финалу монтаж экспозиции.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-18 11:51:18
Вот очень туристам надо ехать в такую даль по бездорожью чтобы посмотреть петроглифы "Бесовы следки" и более чем странный музей Карельского фронта .
Ded
2020-09-18 11:49:28
Именно так! Для того, чтобы попасть в Музей Карельского фронта, люди записываются в очередь за два года! Это же совершенно уникальное сооружение. Все, включая арабских шейхов, стремятся хоть краешком глаза взглянуть на небывалый культурный объект!
А если серьезно, то средства, вбуханные в создание невероятно провинциального "музея", лучше бы потратили на инфораструктуру самого Беломорска. Хоть город бы стал опрятнее. Но - не судьба...
новый
2020-09-18 11:41:45
. Трудящиеся Карелии выражают уверенность, что бабуля больше никогда не станет депутатом госдумы от Карелии. Не оправдала возложенных на неё обязанностей, да и просто надоела. Мы здесь власть.
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