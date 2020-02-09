Власти Петрозаводска ищут специалиста, который умеет ремонтировать дороги

Администрация Петрозаводска сообщает о вакантной должности специалиста в области дорожного хозяйства.

Требуется специалист с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним, сообщается на сайте администрации города.

Администрация Петрозаводского городского округа сообщает о вакантной должности специалиста в области дорожного хозяйства для организации на территории Петрозаводского городского округа работ по ремонту автомобильных дорог, контроля их качества и диагностики.

Требуется сотрудник с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним. Приветствуется опыт работы и знание сметного дела.

Резюме присылать до 1 апреля на адрес электронной почты: andrey.bekelev@petrozavodsk-mo.ru.

Отметим, что по нацпроекту в этом году выделено более двух млрд рублей на обновление более 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс, сообщили в Минтрансе Карелии.