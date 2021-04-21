Власти Петрозаводска пообещали взять на обслуживание бесхозную дорогу до Нового Сайнаволока

Администрация столицы Карелии инициировала процедуру приема Сунской улицы в муниципальную собственность.

Жители Петрозаводска постоянно обращаются в администрацию города и к депутатам Петросовета с жалобами на состояние Сунской улицы. Грунтовая дорога, которая напрямую связывает Ключевую (в районе санатория «Белые Ключи») и Новый Сайнаволок, в осенне-весенний период размывается, по ней невозможно проехать.

«В связи с тем, что на данном этапе улица не имеет официального статуса и не является муниципальной собственностью, выполнить в настоящее время ее ремонт за счет средств петрозаводского бюджета невозможно. Однако администрация совместно с Петросоветом уже нашла вариант выхода из ситуации. Принято решение о провести работу о признании объекта бесхозяйным. После чего появится возможность принять дорогу в муниципальную собственность для последующего обслуживания», — говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось, жители Сайнаволока сами отремонтировали дорогу подручными средствами.