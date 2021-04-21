Реклама на сайте
Прислать новость
Пропавший мужчина в камуфляже найден мертвым под Петрозаводском 2
Сегодня 09:02
Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска 24
21.04.2021 18:34
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+) 3
Сегодня 14:45
В Петрозаводске ночью автомобиль влетел в жилой дом (ФОТО и ВИДЕО) 4
Сегодня 11:30
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 4
21.04.2021 18:05
Один кандидат выбыл из гонки за кресло сити-менеджера Петрозаводска 7
21.04.2021 17:32
Умер экс-мэр Сегежи, чей сын арестован за смертельное падение льдины в Петрозаводске 8
Сегодня 09:18

Власти Петрозаводска пообещали взять на обслуживание бесхозную дорогу до Нового Сайнаволока

Новости. Общество
14:46, 22 Апреля 2021
фото: © Яндекс.Карты
Загрузка...

Администрация столицы Карелии инициировала процедуру приема Сунской улицы в муниципальную собственность.

Жители Петрозаводска постоянно обращаются в администрацию города и к депутатам Петросовета с жалобами на состояние Сунской улицы. Грунтовая дорога, которая напрямую связывает Ключевую (в районе санатория «Белые Ключи») и Новый Сайнаволок, в осенне-весенний период размывается, по ней невозможно проехать.

«В связи с тем, что на данном этапе улица не имеет официального статуса и не является муниципальной собственностью, выполнить в настоящее время ее ремонт за счет средств петрозаводского бюджета невозможно. Однако администрация совместно с Петросоветом уже нашла вариант выхода из ситуации. Принято решение о провести работу о признании объекта бесхозяйным. После чего появится возможность принять дорогу в муниципальную собственность для последующего обслуживания», — говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось, жители Сайнаволока сами отремонтировали дорогу подручными средствами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-04-22 16:00:54
Нет там дороги и не должно быть.
Давайте все будут отсыпать себе дорогу там где захотят.
Жители данного поселка просто нарушают закон.
Там надо сделать пешеходную зону - там всегда ходили только люди.
А в Сайнаволок есть хорошая асфальтированная дорога через Гвардейскую и Родниковый проезд. Зачем выдумывать колесо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»