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Власти Петрозаводска пожаловались в прокуратуру на маршруточников, сорвавших рейсы

Новости. Общество
15:52, 14 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводск
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Администрация Петрозаводска направила обращение в прокуратуру города в связи с невыходом на линию автобусов двух маршрутов, сообщается на сайте городской мэрии.

Внеплановые проверки общественного транспорта проводят сотрудники комитета жилищно-коммунального хозяйства карельской столицы.

Утром 14 октября на линию не вышли автобусы маршрутов №19 и №21. В этой связи администрация Петрозаводска направила обращение на имя прокурора города для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

В письме, в частности, говорится о том, что с начала года сотрудники администрации провели почти полсотни плановых рейдов по контролю соблюдения расписания. По итогам таких выездов составлено более 150 актов. Территориальным органом Ространснадзора вынесено почти 100 постановлений. Общая сумма штрафов составляет 1,87 млн рублей.

"Принимаемые администрацией в рамках имеющихся полномочий меры не могут являться исчерпывающими и достаточными для обеспечения надлежащего транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводска. На основании вышеизложенного, с учетом грубых нарушений расписания движения 14 октября 2020 года (отсутствие автобусов на линии) просим принять меры прокурорского реагирования в отношении транспортных компаний ООО "АТП 3" и ООО "Транспортная компания", осуществляющих пассажирские перевозки пассажиров и багажа на маршрутах общественного транспорта Петрозаводского городского округа № 19 и № 21, в соответствии с действующим законодательством", - говорится в обращении.

Сегодня же сотрудники администрации проводят внеплановые проверки на остановках города. Собранные материалы будут направлены в управление Ространснадзора для принятия мер.

Фирмы-перевозчики будут оштрафованы.

Ранее сообщалось, что в настоящее время работа транспорта на маршрутах №19 и №21 возобновлена.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-14 16:15:54
Вот властями бы Петрозаводска пора прокуратуре заняться, а то куда не посмотришь , везде бардак, какого город не видел никогда.
кир
2020-10-14 15:54:18
Наказать поркой и деньгами.
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