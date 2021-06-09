Власти Петрозаводска рассказали, какие улицы города стали чище

В Петрозаводске продолжается уборка общественных территорий, сообщили в пресс-центре мэрии.

ООО «Городской комбинат благоустройства» продолжает приводить в порядок общественные территории. Подрядчик очищает объекты пешеходной инфраструктуры, скашивает траву и высаживает однолетние растения, сообщили в мэрии.

На этой неделе мобильные бригады убирают Онежскую набережную, Бородинский сквер, парки 70-летия Победы, Приозерный, Лососинский и Соломенский, бульвар Победы, скверы Центральный, Детский, Борнаволокский, Кукковский Петух и Мерецкова, Аллею Дружбы, Петровский родник, Березовую аллею.

Помимо этого, бригады подрядчика пропалывают кусты в парке 50-летия Пионерской Организации, на Березовой аллее, у памятника Петру I, высаживают цветы в центральной части карельской столицы.

Также сотрудники комбината ежедневно скашивают траву в разных районах города. Сейчас работы продолжаются в парках Зарецкий, Голиковский и Приозерный, на проспекте Александра Невского, в парке Победы, у Вечного огня и в Губернаторском саду.

Ранее стали известны территории Петрозаводска, победившие в конкурсе на благоустройство.