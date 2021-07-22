Власти Петрозаводска сообщили об изменении движения на нескольких улицах города

На нескольких магистралях Петрозаводска временно изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-центре мэрии.

Участки дорог в районе Суоярвского переулка, а также улиц Кирова и Вольной будут закрыты для движения в связи с проведением ремонтных работ.

Суоярвский переулок будет закрыт для движения с 30 июля.

В августе ограничат в вечернее и ночное время подъезд к дому № 41 на улице Кирова. О сроках проведения работ на этом участке водителей проинформируют дополнительно.

В период с 14 по 22 августа также запретят движение транспорта в районе пересечения Вольной улицы с Сорокским проездом.

Ранее сообщалось, что в «колыбели карельских рун» нечем дышать от пыли, которую поднимают лесовозы.