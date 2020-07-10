Власти Петрозаводска установили светофоры рядом со школой на Кукковке

На улице Генерала Фролова вблизи средней школы № 5 установили транспортные и пешеходные светофоры.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

На улице Генерала Фролова установили светофорный объект и знаки "Пешеходный переход". Участок дороги на Кукковке, неподалёку от средней школы № 5, оборудовали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На прилегающей к переходу территории продолжаются работы по благоустройству, пояснили в администрации.

"Всего в рамках нацпроекта в 2020 году безопаснее станут четыре участка петрозаводских дорог. Светофорные объекты планируется установить на пересечении улиц Ватутина, Пирогова и Пархоменко, на набережной Варкауса в районе пересечения с Московской улицей, на пешеходном переходе на Ключевой улице в районе пересечения с улицей Сусанина и на улице Генерала Фролова в районе дома № 14", - говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее сообщалось об установке светофора на участке, где дачники выезжают из города