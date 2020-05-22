Власти Петрозаводска выявили недочеты во время рейда по мусорным площадкам

В период режима повышенной готовности вывоз мусора в городе контролируется ежедневно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев и специалисты администрации 21 мая проинспектировали контейнерные площадки Петрозаводска.

Проверили те площадки, на которые жалуются горожане. Одна из основных причин обращений – захламление отсеков для крупногабаритных отходов, а также территории вокруг площадок.

Городские власти выявили ряд недочетов. Оператору даны рекомендации по их устранению.

В Петрозаводске вывоз ТКО и КГО осуществляют три оператора, обслуживающих более 600 площадок.

Ранее жители Карелии предложили запустить флешмоб по уборке улиц от мусора.