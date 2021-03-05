Власти Петрозаводска заставили подрядчика освободить ясени из-под снежных завалов

Молодые деревья, заваленные снегом на улице Сыктывкарской, не пострадали, сообщили в администрации столицы Карелии.

Подрядчик очистил приствольную зону растений на Сыктывкарской улице, где ранее во время уборки были засыпаны снегом ясени. Специалисты комитета ЖКХ обследовали деревья на возможные повреждения – саженцы на общественной территории на Древлянке не пострадали, заверили в мэрии.

Растения на Сыктывкарской улице появились в прошлом году в рамках акции "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Сотрудники муниципалитета совместно с активными горожанами высадили на месте более 60 ясеней.

Ранее сообщалось, что во всех районах Карелии в рамках международной акции "Сад памяти" посадят молодые деревья.