Власти пообещали отремонтировать исторические здания в центре Петрозаводска

Благодаря различным программам будут заметно обновлены жилые дома на улицах Пушкинской, 1 и ул. Гоголя, 3, сообщили министерстве строительства Карелии.

До 15 октября планируется сделать капитальный ремонт главного и торцевых фасадов в здании на улице Пушкинская, 1 (К. Маркса, 6), сообщили в мэрии Петрозаводска. Дом попал в муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа". Из городского бюджета выделены субсидии на ремонт и капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, месторасположение которых связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню республики. В смету включен в том числе и капитальный ремонт балконов. Капитальный ремонт всего дома запланирован в 2026 году.

Полностью в следующем году будет отремонтирован дом на улице Гоголя, 3 (Герцена, 11). Его жители собирают деньги на капитальный ремонт на счете регионального оператора – Фонда капитального ремонта Республики Карелия. Дом был включен в краткосрочный план на 2019-2021 годы. Специалисты фонда провели обследование и сделали вывод о ремонтопригодности здания. Сейчас составляется необходимая проектно-сметная документация, работы по ремонту начнутся в 2021 году. Запланирован капитальный ремонт конструктивных элементов: фундамента, крыши, балконов.

Ранее горожане сообщали, что опасаются как бы эти полуразрушенные балконы не упали на головы горожан.