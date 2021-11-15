Власти пригрозили закрыть магазины на севере Карелии из-за нежелания местных жителей вакцинироваться

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявил, что введет «усеченный локдаун», если местные жители не отправятся в пункты вакцинации от коронавируса.

Дмитрий Петров сообщил, что Кемский район находится в числе отстающих по борьбе с коронавирусной инфекцией. Чиновник пообещал усилить ограничительные меры в районе, если темпы вакцинации населения не будут ускорены. Речь идет о закрытии организаций в сфере обслуживания и части магазинов. Он также пообещал ввести санкции против предприятий, сотрудники которых не желают делать прививки от ковида. К таким решениям представитель кемской власти пришел после совещания с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Об этом Петров написал в соцсети.

«Если через две недели Кемский район будет по-прежнему в отстающих по количеству вакцинированных, то на уровне района будет введён вариант усеченного локдауна на остаток декабря и январские праздники с закрытием сферы обслуживания и части магазинов. По предприятиям, не имеющим паспортов коллективного иммунитета, будут точечные решения с отстранением от работы без сохранения заработной платы непривитых сотрудников. Либо принудительная процедура наложения штрафных санкций на руководство предприятия, не обеспечившего среди своих сотрудников достаточного уровня вакцинации. В первую очередь, это касается предприятий сферы обслуживания и розничной торговли», — заявил он.

Петров сообщил, что среди заболевших 25-30% составляют дети. По его данным, в Кемском районе на сегодня вакцинировано более 5000 человек.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой.