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Власти пригрозили закрыть магазины на севере Карелии из-за нежелания местных жителей вакцинироваться

Новости. Общество
13:53, 25 Ноября 2021
фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявил, что введет «усеченный локдаун», если местные жители не отправятся в пункты вакцинации от коронавируса.

Дмитрий Петров сообщил, что Кемский район находится в числе отстающих по борьбе с коронавирусной инфекцией. Чиновник пообещал усилить ограничительные меры в районе, если темпы вакцинации населения не будут ускорены. Речь идет о закрытии организаций в сфере обслуживания и части магазинов. Он также пообещал ввести санкции против предприятий, сотрудники которых не желают делать прививки от ковида. К таким решениям представитель кемской власти пришел после совещания с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Об этом Петров написал в соцсети.

«Если через две недели Кемский район будет по-прежнему в отстающих по количеству вакцинированных, то на уровне района будет введён вариант усеченного локдауна на остаток декабря и январские праздники с закрытием сферы обслуживания и части магазинов. По предприятиям, не имеющим паспортов коллективного иммунитета, будут точечные решения с отстранением от работы без сохранения заработной платы непривитых сотрудников. Либо принудительная процедура наложения штрафных санкций на руководство предприятия, не обеспечившего среди своих сотрудников достаточного уровня вакцинации. В первую очередь, это касается предприятий сферы обслуживания и розничной торговли», — заявил он.

Петров сообщил, что среди заболевших 25-30% составляют дети. По его данным, в Кемском районе на сегодня вакцинировано более 5000 человек.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой.

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Комментарии

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Житель Карелии
2021-11-25 15:16:08
Может г-ну Петрову объяснить, кто является источником власти в России? Что-то многие чиновники всех уровней стали об этом забывать....
кир
2021-11-25 15:12:07
Угроза в ответ - мы отделимся от Карелии и опять сделаем Ухтинскую республику. Тогда испугались все. И кто угрожал, и кому угрожали. :)
Гипербореец
2021-11-25 15:04:12
А дальше что? В концлагеря власти невакцинированных будут помещать и насильно колоть или поливать из нозального спрея пока они не умрут? Что-то мне это напоминает.
Жёсткий
2021-11-25 15:02:10
А там много больных?
Полезный
2021-11-25 14:40:27
Надо не грозить а закрывать
Саныч
2021-11-25 14:34:38
С козырей зашел.
кенгуру
2021-11-25 14:03:00
всех не закроете
Гость
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