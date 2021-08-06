Водитель бензовоза в Карелии был остановлен за опасный обгон

Автоинспекторы остановили водителя бензовоза, совершившего опасный обгон на трассе «Сортавала», сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД остановили водителя бензовоза, который совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещён.

Нарушение было зафиксировано на автодороге «Сортавала» на территории Суоярвского района.

В отношении 51-летнего нарушителя был составлен протокол.

Ранее лихач пронесся в Петрозаводске по пешеходной зоне, где гуляли дети.