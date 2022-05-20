Водитель иномарки «вылетел» с трассы в Карелии

В Сегежском районе произошло ДТП, в результате которого водитель получил травмы.

Авария произошла 20 мая, в пятницу, на 5 км. + 200 м. региональной автодороги «Подъезд к п. Волдозеро». Об этом сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, в 19:00 45-летний водитель на автомобиле «Ford Focus» не справился с управлением и оказался в правом по ходу движения кювете.

Водитель травмирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Карелии молодой мотоциклист без прав травмирован в аварии.