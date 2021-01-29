Водитель легковушки, влетевшей в грузовик на трассе в Карелии, уснул за рулем

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности страшной аварии в Олонецком районе.

Напомним, сегодня, 30 января в 7:59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 312 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля MAN с легковым автомобилем Hyundai Solaris.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, по предварительным данным уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом.

Водитель легковушки был осмотрен врачами, ему оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.