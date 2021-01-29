Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль
29.01.2021 19:40
Парфенчиков назвал главный итог визита Мишустина в Карелию 10
Сегодня 13:09
Молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском 3
Сегодня 09:53
Администрация района Карелии возместила моральный вред поскользнувшемуся мужчине
29.01.2021 18:40
Врач рассказал, как отличить COVID от других ОРВИ
29.01.2021 23:30

Водитель легковушки, влетевшей в грузовик на трассе в Карелии, уснул за рулем

Новости. Происшествия
12:32, 30 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
Загрузка...

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности страшной аварии в Олонецком районе.

Напомним, сегодня, 30 января в 7:59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 312 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля MAN с легковым автомобилем Hyundai Solaris.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, по предварительным данным уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом.

Водитель легковушки был осмотрен врачами, ему оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)

Аналитика

29.01.2021 15:52
Обществоведение
В карельском парламенте оценят уровень организации бесплатного горячего питания в школах республики
С сентября 2020 года учащиеся начальных классов всех школ Карелии начали получать горячее питание за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов.
"Озеро" для аэропорта 13
28.01.2021 12:30
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 3
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»