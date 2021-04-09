Водитель микроавтобуса станет пешеходом после ночной пьяной езды по городу бумажников Карелии

В Кондопоге автоинспекторы поймали ночью водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, инспекторы ДПС в Кондопоге отстранили от управления водителя микроавтобуса Toyota. 30-летний мужчина был пьян.

Микроавтобус нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а сам водитель ожидает решения суда. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Ранее пьяный водитель на иномарке вылетел с трассы в Медвежьегорском районе и перевернулся.