Водитель насмерть разбился в ДТП в Карелии

Смертельное ДТП произошло сегодня, 24 августа, в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 9.04 на 442 км федеральной автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск" 37-летний водитель автомобиля FAW потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

Водитель получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.

Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательным за рулем, не отвлекаться от управления и постоянно контролировать дорожную обстановку.

Напомним, 23 августа, на 573 км федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.