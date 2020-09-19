Водитель, совершивший смертельное ДТП с двумя жертвами в Петрозаводске, продолжает скрываться

Несмотря на оперативно-розыскные мероприятия, водителя автомобиля Volkswagen Touareg, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами в столице Карелии, не могут найти.

Как нашему изданию сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии, водитель иномарки, накануне ночью сбивший двух женщин на улице Шотмана в Петрозаводске, продолжает скрываться. В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного следственным Управлением МВД Карелии по факту ДТП, спустя сутки водителя обнаружить не удалось.

Напомним, 19 сентября 2020 года в 00:41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой, совершил наезд на двух женщин-пешеходов. По предварительной информации, они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию. Позднее был обнаружен его автомобиль.



В МВД Карелии водителю напомнили, что в случае, если он самостоятельно явится в полицию, это, возможно, смягчит меру наказания. Согласно пункта "б" части 6 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения" санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.



В настоящее время полицией Петрозаводска продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.