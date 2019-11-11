Водитель внедорожника сбил рабочего на трассе в Карелии

ДТП произошло 10 ноября в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 755 км на федеральной автодороги "Кола" в 18.30 47-летний водитель автомобиля Great Wall при разъезде со встречным автомобилем допустил занос автомобиля и сбил рабочего, который осуществлял регулирование движения в месте производства дорожных работ.



В результате ДТП 37-летний регулировщик получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее дорожный рабочий попал под машину в Сортавальском районе.