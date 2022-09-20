Водители автобусов продолжают игнорировать новую конечную остановку в микрорайоне Петрозаводска

Администрация Петрозаводска потребовала от автотранспортных компаний усилить контроль за соблюдением новых маршрутов на Ключевой.

Жители Ключевой на минувшей неделе сообщали о том, что автобусы № 8, 12, 17 не следуют до новой конечной остановки, расположенной у перекрестка улиц Петрова и Кемской. Изменения в движении общественного транспорта в этом месте вступили в силу 23 сентября. Но водители их игнорируют. Эту проблему обсудили на планерном совещании в администрации Петрозаводска.

«Администрация города сообщила о проблеме руководству автотранспортных компаний с целью усилить контроль за соблюдением новых маршрутов со стороны водителей», — отметили в мэрии.

Напомним, новая конечная остановка была открыта на пересечении улиц Кемская и Петрова 23 сентября.

«Для чего нужно было открывать новую конечную остановку автобусов 12, 17, 8 если они отказываются там стоять. По-прежнему продолжают пользоваться конечной остановкой на улице Кемская. На наши вопросы водители отвечают, что не хотят туда ездить. Один раз я попросила, чтобы меня довезли на новую конечную. Водитель психовал, бурчал себе под нос и вез меня, как дрова, проезжая на скорости по лежачим полицейским. Это что такое? Почему у нас такой произвол, администрация им не указ! Что хотят то и творят!» — пожаловалась петрозаводчанка соцсетях.