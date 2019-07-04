Водителя автобуса, устроившего "гонку" в центре Петрозаводска, наказали

Водители автобусов хотели проскочить на "красный" 26 июня на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Инцидент произошел в 19.25 на пересечении пр. Ленина и ул. Антикайнена – водители двух маршрутных автобусов выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

По информации ГИБДД Петрозаводска, одного из водителей привлекли к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.