Водителя автобуса в Петрозаводске оштрафовали на проезд на "красный"

Автоинспекторы остановили нарушителя на улице Ленинградская, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший понедельник, 20 июля, на улице Ленинградская водитель автобуса совершила проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

В отношении водителя составлен административный материал. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.

За шесть месяцев в Петрозаводске автоинспекторами пресечено более 800 фактов несоблюдения требований сигналов светофора.

Ранее ГИБДД в Карелии оштрафовала 130 пешеходов за нарушение правил дорожного движения.