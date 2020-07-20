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Водителя автобуса в Петрозаводске оштрафовали на проезд на "красный"

Новости. Общество
10:40, 21 Июля 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Автоинспекторы остановили нарушителя на улице Ленинградская, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший понедельник, 20 июля, на улице Ленинградская водитель автобуса совершила проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

В отношении водителя составлен административный материал. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.

За шесть месяцев в Петрозаводске автоинспекторами пресечено более 800 фактов несоблюдения требований сигналов светофора.

Ранее ГИБДД в Карелии оштрафовала 130 пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

 

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