Водопровод снова прорвало в райцентре на севере Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Кеми произошла очередная коммунальная авария.

В пятницу, 27 января, в администрации Кемского района заседали по поводу аварии на водопроводе. Утечка произошла в районе железнодорожной больницы Кеми по адресу: улица Шоссе 1 мая, 9.



Чиновники решили заняться капремонтом аварийного участка протяженностью 144 метра. Муниципальному подрядчику в срок до 29 января поставлена задача локализовать утечку и подготовить нужные документы для составления сметы работ.



Капремонт обещают выполнить за первые 10 дней февраля 2023 года.



При этом власти района в это время не собираются отключать насосную станцию, воды не будет только при вводе в эксплуатацию отремонтированного участка.







Отметим, в том же паблике властей Кемского района говорится об очередном отключении воды в Кеми и Рабочеостровске: с 21.30 28 января до 08.00 29 января. Причина - капремонт центральной магистрали водопровода на улице Гористой.



Напомним, Кеми и Рабочеостровске регулярно происходят коммунальные аварии. Трубопровод даже пробовали чинить с помощью скотча, но это результатов не принесло.